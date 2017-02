sixx 10:30 bis 11:30 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme 300 Patienten USA 2007 16:9 HDTV Merken Neela fährt in der Mittagspause in ihre Wohnung, um ihren Laptop zu holen, den sie für eine Präsentation braucht. Sie findet dort Abby vor, die mit einer Flasche Wodka vor dem Fernseher sitzt. Neela stellt sie zur Rede ... Morris hat mit Kollegen um 300 Dollar gewettet, dass an diesem Tage 300 Patienten die Notaufnahme passieren werden. Als am Ende nur noch einer fehlt und Frank schon die Sekunden runterzählt, schlägt ihm Morris plötzlich mit einem dicken Buch auf die Hand ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Goran Visnjic (Dr. Luka Kovac) Maura Tierney (Dr. Abby Lockhart) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) Linda Cardellini (Samantha Taggart) John Stamos (Dr. Tony Gates) Scott Grimes (Dr. Archie Morris) Originaltitel: ER Regie: Paul McCrane Drehbuch: Michael Crichton, Joe Sachs, David Zabel Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 12