kabel1 classics 04:35 bis 06:05 Erotikfilm Emanuela - Alle Lüste dieser Welt I 1977 16:9 Merken Emanuelle hat einen neuen Auftrag an Land gezogen. Sie reist nach Indien, um einen Guru namens Shanti zu interviewen, dessen Lehren den Sex auf eine neue Ebene heben sollen. In Indien kommt die schöne Reporterin einer Organisation auf die Schliche, die weiße Frauen weltweit als Sklavinnen verkauft. Die Suche nach den Drahtziehern führt sie um die ganze Welt. Dabei erwarten sie erotische, aber auch gefährliche Momente. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Laura Gemser (Emanuelle) Ivan Rassimov (Dr. Malcolm Robertson) Karin Schubert (Cora Norman) Don Powell (Jeff Davis) George Eastman (Guru Shanti) Brigitte Petronio (Mary) Marino Masé (Cassei) Originaltitel: Emanuelle - Perché violenza alle donne? Regie: Joe D'Amato Drehbuch: Maria Pia Fusco Kamera: Aristide Massaccesi Musik: Nico Fidenco

