kabel1 classics 01:45 bis 03:05 Actionfilm Cycle Savages USA 1969 20 40 60 80 100 Merken Keeg ist Anführer einer Biker-Gang, die in Las Vegas einen skrupellosen Menschenhandel betreibt: Er lässt junge Mädchen entführen und unter Drogen setzen, um sie dann zu vergewaltigen und weiterzuverkaufen. Der Künstler Romko kommt Keegs sadistischen Machenschaften in die Quere und wird brutal zusammengeschlagen. Doch Romko will sich nicht einschüchtern lassen: Zusammen mit einem ehemaligen Gangmitglied versucht er, dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Dern (Keeg) Chris Robinson (Romko) Melody Patterson (Lea) Maray Ayres (Sandy) Karen Ciral (Janie) Lee Chandler (Doug) Mick Mehas (Bob) Originaltitel: The Cycle Savages Regie: Bill Brame Drehbuch: Bill Brame Kamera: Frank Ruttencutter Musik: Jerry Styner Altersempfehlung: ab 16