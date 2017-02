kabel1 classics 22:15 bis 00:05 Drama Vorhof zum Paradies USA 1978 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Gebrüder Carboni führen im New York der 1940er Jahre ein recht trostloses Dasein. Als jedoch einer von ihnen großes Talent als Wrestler zeigt und einen Profi besiegt, arbeiten die Männer zusammen, um weitere Erfolge zu erzielen und das ganz große Geld zu machen. Der wichtigste aller Kämpfe findet gegen "Franky, das Monster" statt. Siegessicher setzen sie alle Erträge aus den bisherigen Kämpfen in diese Partie ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Cosmo Carboni) Anne Archer (Annie) Joe Spinell (Burp) Armand Assante (Lenny) Lee Canalito (Victor) Terry Funk (Franky) Tom Waits (Mumbles) Originaltitel: Paradise Alley Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: László Kovács Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 18