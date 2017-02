kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 83 Engel auf Rollschuhen USA 1979 16:9 HDTV Merken Charlies Engel wollen sich diesmal nur ihrem Privatvergnügen widmen und für einen Wettbewerb in einer Roller-Disco trainieren. Doch die Partnerin ihres Trainers Ken Satillo wird entführt - und schon sind sie wieder mitten in einem aufregenden Fall, denn natürlich wollen sie ihrem Freund Ken helfen. Die Engel finden heraus, dass es sich bei Kens Partnerin Rita um eine reiche Erbin handelt. Damit haben sie schon mal ein Motiv für die Entführung - fehlen nur noch die Täter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shelley Hack (Tiffany Welles) Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) Ed Begley jr. (Ken Satillo) Roz Kelly (Gert) Chris Mulkey (Reggie Martin) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Don Chaffey Drehbuch: Michael Michaelian Kamera: Richard M. Rawlings jr. Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson