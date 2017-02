kabel1 classics 14:50 bis 16:45 Thriller Femme Fatale F, CH 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Cannes gelingt Laure der große Coup: Die schöne Diebin stiehlt den kostbaren Schmuck eines Filmstars. Und während ihre Mittäter ins Gefängnis wandern, flieht sie mit neuer Identität nach Amerika. Jahre später kehrt sie nach Frankreich zurück - als Frau eines UN-Botschafters. Doch dann erscheint ihr Foto auf dem Titelbild einer Illustrierten, ein verliebter Reporter gräbt zu tief in ihrer Vergangenheit und ihre ehemaligen Komplizen sinnen auf Rache ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antonio Banderas (Nicolas Bardo) Rebecca Romijn-Stamos (Laure/Lily) Peter Coyote (Bruce Hewitt Watts) Eriq Ebouaney (Black Tie) Edouard Montoute (Racine) Rie Rasmussen (Veronica) Gregg Henry (Shiff) Originaltitel: Femme Fatale Regie: Brian De Palma Drehbuch: Brian De Palma Kamera: Thierry Arbogast Musik: Ryuichi Sakamoto Altersempfehlung: ab 16