WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Frühmorgens verirrt sich eine Elster ins Elefantenhaus. Dort wohnt zwar bereits Hühnchen, das anhängliche Huhn. Mehr Federvieh wollen die Pfleger aber eigentlich nicht im Elefantenhaus dulden. Also versuchen sie, die Elster eingefangen, um sie anschließend wieder auszusetzen. Die Bären sind genervt: Weil auf ihrem Außengelände gebaut wird, müssen sie ins Innengehege. Doch eingesperrt mögen sie heute nicht sein: Die kräftigen Pelzträger hauen auf die Schieber und beißen in die Gitter - bis es endlich Futter gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 281 Min. Alpine Ski-WM

Ski

ZDF 11:45 bis 13:30

Seit 55 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:30

Seit 55 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 45 Min.