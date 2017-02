WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Ein ganz besonderer Hornrabe D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken FOLGE 223 Ein ganz besonderer Hornrabe Aus dem Münchner Tierpark sehen Sie heute: Im Robbenkindergarten gibt es ein kleines Problem. Die drei Seelöwenmädchen wurden letzte Woche ein Jahr alt und sehen sich immer noch zum Verwechseln ähnlich. Bei den Lisztäffchen hält die Ehe ein Leben lang - toll. Probleme bleiben aber trotzdem nicht aus. Die Tapire Cora und Nemo sind schon etwas betagter, da bleiben ein paar Zipperlein nicht aus. Warum ein Hornrabe in die Knie geht, wie der Fußabdruck von einem Elefanten aussieht, prächtige Schleiereulen mit Matthias Bartek und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen sie in einer neuen Folge von Nashorn, Zebra & Co. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.