RTL Passion 00:40 bis 01:25 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Sternschnuppen D 2006 Merken Die todkranke Nick hat sich entschieden, ihre letzten Tage dort zu verbringen, wo sie sich geborgen fühlt - bei ihren Freundinnen in Reutlitz. Umso größer ist der Schock, als Baal verkündet, dass Nick vorzeitig entlassen werden soll. Werden Walter und die Frauen es durchsetzen, dass Nick in Reutlitz sterben darf? Gingers Höschenhandel blüht. Als Natascha von dem florierenden Geschäft erfährt, will sie den Handel für sich nutzen. Ilse und Franke sind sich näher gekommen, doch leider lässt ihnen die Besuchsregelung nur wenig gemeinsame Zeit. Ilse wünscht sich deshalb, in den Werkstätten zu arbeiten, denn dahin hat Franke als Auftraggeber jederzeit Zutritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Claudia Loerding (Jutta Adler) Constanze Priester (Manuela Wellmann) Bettina Lohmeyer (Annabelle Liffers) Barbara Freier (Uschi König) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Martina Müller, Anna Dokoupilova, Dagmar Rehbinder, Malte Otten Musik: Ludwig Eckmann