RTL Passion 19:30 bis 20:15 Comedyserie The Starter Wife Stunde 6 AUS, USA 2007 Merken Es kommt, wie es kommen musste: Molly und Joan bekommen sich furchtbar in die Haare. Denn Molly muss sich entscheiden, ob sie lieber etwas mit Sam oder mit Lou anfangen will. Alternative Nummer eins bedeutet, dass sie zu ihrem Ex-Mann zurückkehrt, Alternative zwei würde etwas völlig Neues für sie sein. Molly entscheidet, dass sie von nun an mehr Verantwortung für ihr Leben übernehmen will... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Molly Kagan) Judy Davis (Joan McAllister) Miranda Otto (Cricket Stewart) Chris Diamantopoulos (Rodney) Peter Jacobson (Kenny Kagan) Stephen Moyer (Sam) Anika Noni Rose (Lavender) Originaltitel: The Starter Wife Regie: Jon Avnet Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: Geoffrey Simpson Musik: Ed Shearmur