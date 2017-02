RTL Passion 12:20 bis 12:45 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Florian ist tief getroffen, als Lena ihn für das Babysitten bezahlt. Schließlich wollte er ihr doch einen Gefallen tun. Er sucht Trost in der Kneipe und taucht schließlich mitten in der Nacht betrunken bei Franziska auf. Die macht sich nun wieder Hoffnungen, dass sich mit Florian alles wieder einrenkt. Doch ihre Hoffnung wird schwer enttäuscht, als sie am nächsten Tag feststellen muss, dass Florian und Lena eine Affäre haben. Katjas Lauf begeistert den Bauaufsichtsleiter Potthoff, der sich bereit erklärt, die Steinkamps mit einem lukrativen Sponsoring in die Lage zu versetzen, das Zentrum bald zurück zu ersteigern. Eigentlich ein Grund zum Feiern, wenn da nicht Annette wäre, die sich enttäuscht von Katja zeigt. Schließlich kommt es zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung zwischen den Schwestern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

