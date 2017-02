RTL Passion 08:05 bis 09:00 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Aus und vorbei E 2004 Merken Da die Beziehung von Pavel und Silvia durch nichts zu erschüttern ist, greift Silvias Vater Arturo zum äußersten Mittel: Er erpresst Pavel. Als Pavel kurz darauf auf verletzende Art und Weise die Beziehung beendet, ahnt Silvia gleich, dass Pavel diese Entscheidung nicht aus freien Stücken getroffen hat. Pavel bleibt jedoch stur und behauptet, er habe sie nie geliebt. Juan und J.J. haben ihre Klasse für ein Tanzfestival in Berlin angemeldet und inszenieren dafür das Musical 'Jesus Christ Superstar'. Sie müssen jedoch schon bald feststellen, dass die Schule für eine solche Reise kein Geld hat. Auch die Spenden, die die Schüler bei einer kleinen Show auf der Straße zusammensammeln, reichen für die Fahrt nicht aus. Juan und J.J. bringen es aber einfach nicht übers Herz, ihren hochmotivierten Schülern die Wahrheit zu sagen und lassen sie weiterhin für das Festival proben. Unterdessen steht Lola kurz vor einem Nervenzusammenbruch: Puri, die neue Frau ihres Vaters, arbeitet jetzt als Sekretärin an der Schule und mischt sich überall ein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 401 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 161 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 161 Min.