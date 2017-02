RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Heimat D 2006 Merken Nick hat einen nicht mehr heilbaren Gehirntumor und wird in absehbarer Zeit daran sterben. Verzweifelt versucht sie, ihrer Zustand geheim zu halten, doch als ihre Eltern gegen ihren Willen alles daransetzen, ihr Leben zu verlängern, bricht die Fassade schließlich zusammen. Mit Wilhelminas Hilfe erkennt Nick schließlich, dass Reutlitz für sie der einzig richtige Ort zum Sterben ist. Doch das wollen Nicks Eltern auf keinen Fall akzeptieren. Kittler und Schiller kämpfen gegeneinander, weil beide fürchten, ihren Job zu verlieren. Erst als die Konkurrenzsituation eskaliert, erkennen die beiden, dass sie mit ihrem Verhalten auf dem Holzweg sind. Teresas Kinder haben Probleme im Heim. Ihnen droht die Trennung. Teresa fühlt sich in dieser Situation völlig hilflos - bis ihr die rettende Idee kommt, nach einer Pflegefamilie für die Kinder zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Claudia Loerding (Jutta Elisabeth Adler) Constanze Priester (Manuela Wellmann) Bettina Lohmeyer (Annabelle Liffers) Barbara Freier (Uschi König) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Martina Müller, Anna Dokoupilova, Carmela Bornhütter, Malte Otten Musik: Ludwig Eckmann

