RTL Plus 21:05 bis 21:55 Krimiserie Balko Ein Cop aus Moskau D 1995 Stereo Merken Im Großraumbüro des Polizeipräsidiums findet eine Wohltätigkeits-Party zugunsten der russischen Polizei statt. Milizhauptmann Igor Prischkow ist eigens aus Moskau angereist, um bei den westlichen Kollegen Spenden zu sammeln. Noch in derselben Nacht wird Hauptkommissar Bachmann, ein Kollege von Balko, direkt vor seiner Haustür ermordet. Er wurde aus nächster Nähe von einem Armbrustbolzen tödlich getroffen. Die Bestürzung unter den Kollegen ist groß, da der verdiente Polizist Bachmann demnächst sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen sollte. Erste Nachforschungen führen Balko und Prischkow, der für ein paar Tage an Balkos Seite den deutschen Polizeidienst begleiten soll, in das Polizeimuseum. Dort wurde vor einigen Tagen eine Armbrust gestohlen. Beim Durchsehen von Bachmanns Akten stellt sich heraus, daß Gellert, ein von Bachmann vor Jahren dingfest gemachter Juwelendieb, gerade aus der Haft entlassen wurde. Bei dem mißglückten Einbruch damals ist Gellerts 20jähriger Bruder bei einem Schußwechsel mit Bachmann und seinem Kollegen Wenger ums Leben gekommen. Auch der Polizist Wenger ist seit jenem Tag an den Rollstuhl gefesselt. Gellert wird wegen dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen. Aber bei dem Verhör durch Balko und Krapp streitet der ehemalige Juwelendieb alles ab. Erst ein Verhör nach "russischer Art" bringt eine neue Wende in den Fall und Balko den Ruf eines "Kameradenschweins" ein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Horst (Balko) Ludger Pistor (Krapp) Horst A. Fechner (Wiese) Dieter Pfaff (Vollmer) Joana Schümer (Colette) Jürgen Elbers (Conny) Mathias Kniesbeck (Polizeiobermeister Hans Wittek) Originaltitel: Balko Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Leo P. Ard, Michael Illner, Alexander Adolph Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 6