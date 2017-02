History 00:25 bis 01:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Heiße Reise USA 2015 Stereo 16:9 Merken Mike unternimmt eine Spritztour über die Route 66 in einem Oldtimer-Cabrio, um das Auto zur Witwe des früheren Besitzers zurückzubringen. Doch trotz der fantastischen Restaurierung könnte es sein, dass das Auto die knapp tausend Kilometer in der heißen Sommersonne nicht schafft. Unterdessen sind Frank und Robbie in New Jersey, wo ein hundert Jahre alter Schrottplatz sie für Wochen beschäftigen könnte. In Maryland hat Jim, der beruflich Automaten repariert, eine tolle Flipper- und Biersammlung. Die Herausforderung besteht darin, ihn zu überreden, sich von etwas zu trennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12