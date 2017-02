History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Auf den Spuren der Aliens Jagd auf Bigfoot USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nachdem 1958 in Kalifornien über 40 Zentimeter große Fußabdrücke entdeckt wurden, entstand die Legende von Bigfoot. Heute gibt es Hunderte von gemeldeten Sichtungen in Amerika, doch im Pazifischen Nordwesten sind die Geschichten besonders häufig. Einige behaupten, es gibt einen Zusammenhang zwischen den mutmaßlichen Sichtungen und unerklärlichen Lichtern am Himmel. Giorgio Tsoukalos unternimmt mit dem Anthropologen Dr. Jeff Meldrum eine Expedition auf die Olympic-Halbinsel in Washington, um sich auf die Spuren Bigfoots zu begeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giorgio Tsoukalos (Himself - Host) Originaltitel: In Search of Aliens Altersempfehlung: ab 12