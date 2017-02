History 18:05 bis 18:55 Dokusoap Mississippi Men Mit dem Strom USA 2014 Stereo 16:9 Merken Gary und Eddie versuchen, im Wels-Fang Fuß zu fassen, müssen aber feststellen, dass es dort härter als erwartet zugeht und sie kreativ werden müssen, um sich durchzusetzen. Die Crew des Schleppers versucht, ein sinkendes Boot zu retten, und Matt muss sich in Sicherheit bringen, nachdem ein Billardspiel außer Kontrolle geraten ist. Ein alter Schatzjäger startet seine Reise mit einem neuen Bootsmann an seiner Seite. Alle lernen schnell, dass man nie ahnen kann, welche Hindernisse der Fluss bereithält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mississippi Men Altersempfehlung: ab 12