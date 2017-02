History 15:10 bis 16:00 Dokusoap Will & Elo - Die Autotuner Der Saab GB 2014 Stereo 16:9 Merken Die Jungs lassen sich von einem Saab Kampfflugzeug inspirieren und verwandeln einen Saab 96 von 1972 in ein Gefährt, das aussieht, als würde es besser in den Himmel als auf die Straße passen. Außerdem ist Elo dabei, einem Jaguar XJ220 neues Leben einzuhauchen. Der Wagen wurde von einem saudischen Prinz in die Werkstatt gebracht und zuvor eine Weile in der Wüste stehen gelassen, so dass sich nun überall im Auto Sand befindet. Doch Elo und sein Team verwandeln den Supersportwagen aus den 1990ern in einen modernen Klassiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Wheels Altersempfehlung: ab 12