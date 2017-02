History 13:30 bis 14:20 Dokusoap Ozzy and Jack's World Detour UFO-Ozzy USA 2016 Stereo 16:9 Merken Ozzy und Jack packen einen Camper und fahren in die Heimat aller Dinge, die mit UFOs zu tun haben, nach Roswell, New Mexico. Während Jack wirklich an UFOs glaubt und gerne campt, ist Ozzy ein Skeptiker und ist nicht gerne draußen, wenn es kalt ist. Jack ist aber sicher, dass diese Erfahrung ihre Vater-Sohn-Beziehung weiter vertiefen wird. Auf dem Programm steht das Petroglyph-Monument, ein UFO-Museum und die berühmte Absturzstelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ozzy & Jack's World Detour Altersempfehlung: ab 12