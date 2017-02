kabel eins 23:15 bis 01:10 Magazin Abenteuer Leben Umbaustress beim Hotelumbau in 50 Tagen D 2017 HDTV Merken In nur 50 Tagen soll aus einem heruntergekommenen Hotel eine Herberge der Extraklasse werden. Eine gewaltige Aufgabe, die sich die Bauherren Hasan "Brazzo" Salihamidzic, der ehemalige Spieler des FC Bayern München, und sein Freund Michael Schramm da gestellt haben. Wie so oft auf dem Bau lassen die ersten Probleme nicht lange auf sich warten. Der Druck ist enorm: Die ersten Übernachtungen sind schon gebucht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tommy Scheel Originaltitel: Abenteuer Leben