kabel eins 20:15 bis 22:15 Dokumentation Neues vom Hankenhof - Tamme forever! D 2017 HDTV Nach dem überraschenden Tod des Knochenbrechers Tamme Hanken steht auf dem Hankenhof alles Kopf. Wie geht es mit dem Lebenswerk des Ostfriesen weiter? Wie meistert Ehefrau Carmen den Alltag und was wird aus Tammes Lehrling Anton? Carmen Hanken möchte noch einmal die Orte, an denen ihr "Schätzelein" Tieren in Not geholfen hat, bereisen. Und so geht es in den "Golden State" - nach Kalifornien. Ein Trip, an dem vor allem Hofkraft Becky ordentlich zu knabbern hat, denn sie betritt zum allerersten Mal in ihrem Leben ein Flugzeug. Carmen und Becky besuchen die deutsche Auswanderin Natalia auf ihrer Knobhill Ranch, denn dort hat Tamme damals ein heftiges Hufproblem bei Pferd Buscuit lösen können. Wie geht es dem ehemaligen Patienten heute? Carmen möchte sich persönlich von dem Gesundheitszustand des Pferdes überzeugen. Auf den Spuren von Tamme machen Carmen und Becky die ein- oder andere skurrile Begegnung. So findet sich Carmen auf einmal im Hollywood SPA der Schönen und Reichen wieder und bekommt eine Blutegel Maske - eine Behandlung, die so unschön aussieht, wie sie klingt.