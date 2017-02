kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Buchstaben im Kreis USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Ein halbnackter Mann stürmt in Panik ein Bürogebäude, steigt in den Fahrstuhl und bricht nach Verlassen desselben tot zusammen. Wie sich herausstellt, war der Mann ein begabter Kartograph und arbeitete für das Pentagon. Offenbar hat er während seiner Arbeit einen Spionagering entdeckt. Lisbon und Jane setzen alles daran, den Mörder von Charles Whitaker zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: James Hayman Drehbuch: Mike Weiss, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12