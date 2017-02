kabel eins 07:30 bis 08:35 Krimiserie Detektiv Rockford Der See in der Wüste USA 1975 HDTV Merken Rockford hat in der Wüstenstadt Blue Lake zu tun, wo er eine hohe Kautionssumme für jemanden hinterlegen soll. Doch das Geld verschwindet spurlos. Zusammen mit seinem Vater und einem guten Freund nimmt Rockford die Ermittlungen auf und stößt auf einen Betrugsfall von enormen Ausmaßen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Noah Beery jr. (Joseph "Rocky" Rockford) Joe Santos (Dennis Becker) Richard B. Shull (Fast Harry DeNova) Dennis Patrick (Walter Hart) Dana Elcar (Sheriff Mitchell) Mary Ann Chinn (Billie Carlton) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Lawrence Doheny Drehbuch: Juanita Bartlett Kamera: Lamar Boren Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

