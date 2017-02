kabel eins 05:40 bis 06:35 Krimiserie Detektiv Rockford Ein ahnungsloser Engel (2) USA 1975 HDTV Merken Rockford versucht immer noch herauszufinden, wo sein Vater steckt. Immerhin weiß er inzwischen, weshalb er in Lebensgefahr schwebt: Er kam einer Bande von LKW-Schiebern auf die Schliche, und nun fürchten die Gangster, dass Rocky sie auffliegen lässt. Doch Rockford ist ihnen dicht auf den Fersen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Noah Beery (Joseph Rockford) Joe Santos (Sgt. Dennis Becker) Terry Leonard (John Smith) Scott Brady (Hammel) Bobby Hoy (Scheib) Al Stevenson (L.J.) Originaltitel: The Rockford Files Regie: William Wiard Drehbuch: Don Carlos Dunaway, Stephen J. Cannell Kamera: Lamar Boren Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12

