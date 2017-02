Pro7 MAXX 13:40 bis 14:10 Trickserie One Piece Fest der 10.000 Gewitter J 2004 Merken Lysop kann seinen Freund Sanji von Enels Arche befreien, doch der Gott Enel holt nun erst Recht zum Gegenschlag aus: Er plant das Fest der 10.000 Gewitter und versetzt die Bewohner von Angel Island damit in Angst und Schrecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda Drehbuch: Suminori Takegami, Mitsuru Shimada Altersempfehlung: ab 12