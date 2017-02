Pro7 MAXX 04:55 bis 05:35 SciFi-Serie Earth: Final Conflict Vierte Dimension USA 1998 Merken Als Liam Kincaid durch ein Zeitfenster zwei Tage in die Zukunft reist, erfährt er, dass alle wichtigen Widerstandskämpfer ermordet wurden. Er gelangt wieder zurück in die Gegenwart, und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Liam setzt alles daran, das Blutbad abzuwenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Leeshock (Liam Kincaid) Lisa Howard (Lili Marquette) Von Flores (Ronald Sandoval) Richard Chevolleau (Marcus 'Augur' Deveraux) David Hemblen (Jonathan Doors) Leni Parker (Da'an) Anita La Selva (Zo'or) Originaltitel: Earth: Final Conflict Regie: James Head, Neill Fearnley Drehbuch: Michael Berlin, Brian Nelson, Gene Roddenberry Musik: Micky Erbe, Maribeth Solomon Altersempfehlung: ab 12

