Pro7 MAXX 02:40 bis 04:15 Trickfilm Rango USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das selbstverliebte Chamäleon Rango strandet durch einen unglücklichen Zufall in der Wüstenstadt Dreck. Dort gelingt es ihm, ebenfalls durch Zufall, die Einwohner so nachhaltig zu beeindrucken, dass er prompt zum Sheriff des Ortes wird. Seine größte Aufgabe: Die Wasserversorgung von Dreck wiederherzustellen, denn irgendjemand will die Western-Enklave austrocknen. Mit ein wenig Schummelei, einer gehörigen Portion Waghalsigkeit und viel Mut macht sich Rango daran, Dreck zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: David Nathan (Rango) Angela Wiederhut (Beans) Martin Semmelrogge (Waffles) Friedel Morgenstern (Priscilla) Klaus Sonnenschein (Roadkill) Michael Kessler (Jake) Rolf Zacher (Balthazar) Originaltitel: Rango Regie: Gore Verbinski Drehbuch: John Logan Kamera: Roger Deakins Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 6

