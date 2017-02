Pro7 MAXX 12:20 bis 12:50 Dokumentation Border Patrol Canada Widerspenstiger Wagen CDN 2013 16:9 HDTV Merken Am Flughafen in Montreal schlägt ein Spürhund bei einem Koffer an, der aus Frankreich kommt. Die Passagiere haben keine Lebensmittel deklariert, und doch allerhand im Gepäck. Die Beamten am Grenzübergang am Pacific Highway kontrollieren einen Lkw aus den USA, der mit Erdbeeren beladen ist. Große Exemplare wie dieser Laster bieten viele Versteckmöglichkeiten für Illegales. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Border Security Canada Altersempfehlung: ab 12

