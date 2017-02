Pro7 MAXX 06:15 bis 07:00 SciFi-Serie Star Trek - Enterprise Die Schockwelle (2) USA 2002 16:9 HDTV Merken Archer, dem es gelungen ist, von Bord zu fliehen, ist mittlerweile mit Daniels 800 Jahre in die Zukunft gereist. Es ist ganz klar, dass Silik Archer absichtlich aus dem 22. Jahrhundert entfernt hat, um bestimmte Geschehnisse auszulösen, die mit seiner Anwesenheit nicht passieren werden. Silik ist unterdessen der Meinung, Archer müsse sich noch an Bord befinden. Zusammen mit Raan und einem weiteren Suliban foltert er T'Pol, um herauszufinden, wo er sich aufhält ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) John Fleck (Silik) Matt Winston (Daniels) Gary Graham (Soval) Vaughn Armstrong (Admiral Forrest) John Billingsley (Dr. Phlox) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12

