Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokusoap Die süßesten Haustiere der Welt Flauschige Freunde USA 2013 In jedem Hund steckt ein Athlet, man muss nur wissen, wie man ihn herauskitzeln kann. Border Collie Jiggs beweist sein Talent als Baseballspieler, fängt die Bälle wie kein zweiter und hält sich genau an die Regeln. Konkurrenz im Netz macht ihm ein vierbeiniger Volleyball-Profi, der die Flugrichtung sämtlicher Bälle einschätzen kann. Den Vogel abgeschossen hat jedoch Billard-Ass Amadeus: Der winzige Chihuahua ist eine echte Sportskanone mit ausgefeilter Technik. Bei genauer Betrachtung sieht man aber, dass Amadeus schummelt. Originaltitel: America's Cutest Pet