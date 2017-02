Animal Planet 15:15 bis 15:40 Dokumentation Shamwari - Traumjob im Großwildreservat AUS 2007 Merken Was für viele gefährlich oder zumindest höchst abenteuerlich klingt, ist für die Mitarbeiter des Shamwari Game Reservats Alltag. Die Dokumentarserie "Shamwari - Traumjob im Großwildreservat" zeigt den faszinierenden Job einer Gruppe von hoch motivierten Biologen, Veterinären und Tierschützern mitten in Afrika. Ihr Arbeitsplatz ist ein 180 Quadratkilometer großes Wildschutzgebiet, in dem - neben den Big Five - viele exotische und vom Aussterben bedrohte Tiere leben: Löwen, Elefanten, Geparden, Giraffen, Nashörner, Zebras, Affen, Raubkatzen und viele mehr. In einmaligen Aufnahmen wird die Schönheit und Faszination der afrikanischen Tierwelt festgehalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shamwari