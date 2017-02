Animal Planet 10:55 bis 11:40 Dokusoap Der Katzenflüsterer Schwänzchen in die Höh' USA 2014 Merken Jackson Galaxy ist nachts Musiker und tagsüber Katzentrainer. In seiner Laufbahn hat er mit Tausenden von Katzen gearbeitet, ihr Verhalten beobachtet und sie wie auch ihre Besitzer umerzogen. In dieser Episode fährt Jackson zu John und Samantha, die von ihrem Kater Puma langsam in den Wahnsinn getrieben werden: Der zehnjährige Stubentiger geht nicht aufs Katzenklo, sondern pinkelt das ganze Haus voll. Klamotten, Schuhe, Möbel - nichts ist vor Puma sicher. Inzwischen hat er die meisten von Johns teuren Anzügen ruiniert und ist schuld daran, dass sein Herrchen in einem wichtigen Meeting streng nach Urin roch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell