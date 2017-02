Animal Planet 06:15 bis 07:00 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Die Falle von Lombok USA 2012 Merken Können die Umweltschützer das Abschlachten verhindern? Sollten Paul Watson und seine freiwilligen Helfer das Fabrikschiff der Walfängerflotte ausfindig machen, stehen die Chancen nicht schlecht. Deshalb legen sich die Aktivisten mit der "Steve Irwin" und der "Brigitte Bardot" an der Lombokstraße auf die Lauer. Der Plan lautet: Wenn die Japaner die Meerenge passieren, heften sich die "Sea Shepherds" an ihre Fersen. Und bereiten ihren Gegnern einen würdigen Empfang, noch bevor diese die Fanggründe erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Campbell Holland (Himself - Bob Barker Chief Engineer) Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 309 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 69 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 69 Min.