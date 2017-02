Phoenix 10:45 bis 12:00 Magazin Thema Brexit - Chance für Europa? D 2017 Live TV Merken Ende März 2017 will die britische Regierungschefin Theresa May die Austrittsgespräche mit der EU beginnen. Doch was kommt nach dem Brexit? Werden bilaterale Handelsabkommen mit einzelnen Ländern an die Stelle treten? Was passiert mit der Freizügigkeit der EU-Arbeitnehmer? Welche Zukunftschancen hat der Finanzplatz Frankfurt als Ersatz für London? Wie entwickeln sich der deutsche und der europäische Wirtschaftsraum ohne die Briten? Eröffnen sich Chancen durch den Brexit? phoenix-Moderatorin Tina Dauster befragt dazu unter anderem den neuen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister (CDU), und den Börsenfachmann Stefan Wolff. Gäste im Studio sind unter anderem Prof. Matthias Fifka, Finanzexperte an der Universität Erlangen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tina Dauster Gäste: Gäste: Prof. Matthias Fifka (Finanzexperte an der Universität Erlangen) Originaltitel: Thema