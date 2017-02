SAT.1 Gold 13:30 bis 14:25 Serien Love Boat Ab nach Cedar-Flats USA 1977 Merken Doc ist hocherfreut, als er Dr. Mike Lucas an Bord begrüßen darf. Der junge Mann kommt aus derselben Kleinstadt wie der Schiffsarzt und verdankt es ihm, dass er Medizin studieren konnte. Doch irgendwie scheint er nicht zufrieden zu sein. Isaac hingegen ist eher negativ überrascht, als sein Onkel Jesse aufs Schiff kommt. Der ist nämlich ein Schwerenöter, wie er im Buche steht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Capt. Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy (Chefstewart "Gopher") Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Jill Whelan (Vicki Stubing) John Beradino (Dr. Cotts) Originaltitel: The Love Boat Regie: Earl Bellamy Drehbuch: Haskell Barkin, Jan Gough, Fred Grandy, Lan O'Kun Kamera: Robert C. Moreno Musik: Duane Tatro