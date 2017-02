SAT.1 Gold 00:05 bis 00:55 Krimiserie Detektiv Rockford Pech mit Öl USA 1976 16:9 Merken Rockford wird bei einem Wettbewerb vom Glück geküsst: Er gewinnt den Hauptpreis - ein kleines Stück Land in der Nähe einer Kleinstadt. Da eine Ölgesellschaft den Preis ausgelobt hat, haben es bald einige finstere Gestalten auf den Detektiv und das Land abgesehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Joe Santos (Sgt. Dennis Becker) Gretchen Corbett (Beth Davenport) John Anderson (O'Malley) Noah Beery jr. (Joseph 'Rocky' Rockford) Dennis Burkley (Howard) Patricia Stich (Phyliss) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Russ Mayberry Drehbuch: Don Carlos Dunaway Kamera: Andrew Jackson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12