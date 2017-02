SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Krimiserie Diagnose: Mord Ein Toter klagt an USA 1998 Merken Bei einer Schießerei kommen sechs Menschen ums Leben. Als die Opfer obduziert werden sollen, wird Amanda plötzlich von einem der vermeintlichen Toten angegriffen. Die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Angreifer um einen Mann namens Gregory Othon handelt: Othon hatte für den Chef des Nationalen Sicherheitsdienstes illegale biologische Kampfmittel entwickelt. Jetzt geistert er durchs Krankenhaus. Sollte er sterben, weil er seine geheime Tätigkeit preisgeben wollte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Bryan Cranston (Rutgers) Daniel Riordan (Gregory Othon) Kim Little (Susan Hilliard) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Robin Bernheim Kamera: Frank Thackery, Leland Nakahara Musik: John M. Keane