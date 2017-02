SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Der eiskalte Engel USA 1981 16:9 Merken Quincy hat sich verliebt: in die junge Witwe Elizabeth. Quincy rettete ihr das Leben, als sie versuchte, ihren Mann aus einer Feuerbrunst zu retten. Als ein gewisser Ayram auf der Bildfläche erscheint, wird Quincys Zuneigung getrübt. Dieser behauptet, Lou sei keines natürlichen Todes gestorben, und nun liegt es an Quincy, der Sache auf den Grund zu gehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John S. Ragin (Dr. Asten) Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) Val Bisoglio (Danny Tovo) Garry Walberg (Frank Monahan) Darleen Carr (Elizabeth Chessler/Libby Bergstrom) Marc Scott Taylor (Marc) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Bob Bender Drehbuch: Jeri Taylor Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6