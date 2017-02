SAT.1 Gold 16:55 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Gefährliche Kreuzfahrten USA 1985 Merken Jessica begleitet ihre Nichte Pamela nach dem Selbstmord ihres Mannes auf eine Kreuzfahrt. Kaum hat das Schiff abgelegt, geschehen merkwürdige Dinge, die Pamela an ihrem Verstand zweifeln lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Belinda Montgomery (Pamela Crane) Leslie Nielsen (Captain Daniels) Jason Evers (Dr. Marshall Fletcher) Paul Carafotes (Schiffssteward Ramon) Andrew Parks (Russell Tompkins) Rosemary Forsyth (Dr. Andrea Jeffreys Reed) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Dennis Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12