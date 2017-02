SAT.1 Gold 11:55 bis 12:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mörderische Freundschaft USA 1984 Merken Jessica macht auf einer Reise durch die Jazzclubs von New Orleans, zu der sie von Talkmaster Jonathan Hawley eingeladen wurde, eine Menge interessanter Bekanntschaften, unter ihnen Musiker Ben Coleman. Coleman steht kurz davor, sich von seiner Band zu trennen, weil er ein besseres Angebot aus Las Vegas erhalten hat. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit den Bandmitgliedern. Vergebens versucht Manager Kramer zu schlichten - während des Abschlusskonzerts wird Ben getötet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) David McCallum (Cyril Grantham) Bradford Dillman (Det. Lt. Simeon Kershaw) George Kirby (Eubie Sherwin) Jack Bannon (Inspector Bernicker) Cameron Mitchell (Dr. Aaron Kramer) Anthony Geary (Lt. Alexandrov) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Paul Savage Kamera: Dennis Dalzell Musik: Richard Markowitz

