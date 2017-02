ARD alpha 21:00 bis 21:45 Reportage mare TV Winter am Sankt Lorenz-Strom D 2011 16:9 Live TV Merken Von November bis März verfällt der mächtigste Fluss Kanadas, der insgesamt rund 1.200 Kilometer lange Sankt-Lorenz-Strom, in Winterstarre. Um nun den wichtigen Schifffahrtsweg von den Großen Seen in den Atlantik freizuhalten, bringt die Küstenwache der Stadt Trois-Rivières ein großes Hightech-Arsenal zum Einsatz. So begibt sich die Eisspezialistin Marie-Claude Bouchard jeden Morgen mit dem Hubschrauber auf Patrouille. Von oben hat sie den besten Blick auf die Lebensader des kanadischen Ostens. Es lassen sich Eisfischer beobachten, die ihre Holzangeln in selbstgeschlagene Eislöcher halten, und Fahrer von Eiskanus, die kreuz und quer gegen Wind und Strömung brettern. Inselflieger versorgen die im Winter monatelang eingeschlossenen Inseln im Strom mit allem Notwendigen und bringen die Kinder zur Schule bis Ende Februar das Tauwetter einsetzt. Dann gibt die Eisspezialistin Marie-Claude Bouchard das Signal zum Eisbruch und zum Abschied vom eisigen Winter am Sankt-Lorenz-Strom. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: mareTV Regie: Florian Huber