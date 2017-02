Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Focus TV - Reportage Null Bock auf Schule! - Deutschland im Kampf gegen Schwänzer Null Bock auf Schule! - Deutschland im Kampf gegen Schwänzer D 2016 16:9 HDTV Merken Schule schwänzen ist kein Kavaliersdelikt: Den Eltern der Schulverweigerer drohen Bußgelder, die Schwänzer selbst können sogar in der Arrestzelle landen. Dennoch bleiben etwa 200.000 deutsche Schüler regelmäßig unerlaubt dem Unterricht fern. Die Polizei Pforzheim kooperiert inzwischen mit Jugendamt, Lehrern und Sozialarbeitern und holt die säumigen Schüler zu Hause ab, um sie direkt in den Unterricht zu bringen. Hilfsangebote sollen die Schwänzer auf den richtigen Weg bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Fischer-Fabian Originaltitel: Focus TV - Reportage