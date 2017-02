ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Wonderkid: Boxing Girl D 2017 16:9 HDTV Merken Evnika aus Russland ist gerade einmal neun Jahre alt. Doch anstatt Ballett zu tanzen oder mit Puppen zu spielen, steht sie täglich im Boxring. Mittlerweile ist sie so gut, dass sie sogar einen Baum durchboxen kann. Wie das geht? "Galileo" hat die kleine Kämpferin in ihrer Heimat besucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo