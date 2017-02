ProSieben 15:10 bis 15:40 Comedyserie 2 Broke Girls Schlaflos in Brooklyn USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Caroline gehen die Haare aus: Die ehemals so reiche Blondine verliert ihre Extensions. Weil sich die Kellnerin nicht einfach so neue leisten kann, willigt Max ein, dass die beiden ihr Erspartes dafür ausgeben. Weil Caroline sich jedoch schuldig fühlt, spendiert sie ihrer Mitbewohnerin neue Bettwäsche und spendet die alte an eine Wohltätigkeitsorganisation. Ein folgenschwerer Fehler ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Federico Dordei (Luis) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Liz Astrof Altersempfehlung: ab 12