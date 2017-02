ProSieben 12:30 bis 12:55 Comedyserie How I Met Your Mother 46 Minuten USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Marshall und Lily wohnen mittlerweile auf Long Island in dem Haus, das Lily von ihren Großeltern geschenkt bekommen hat. Lilys Vater Mickey ist bei ihnen eingezogen und lebt somit wieder dort, wo er seine Kindheit verbracht hat. Schon bald geht Mickey den beiden gehörig auf die Nerven ... Indes nimmt Barney sowohl Ted als auch Robin und Kevin mit in einen Stripclub, in dem eine Tänzerin namens Jasmine arbeitet, welche eine totale Ähnlichkeit mit Lily hat - mit fatalen Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin / Jasmine) Kal Penn (Kevin) Chris Elliott (Mickey Aldrin) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Dan Gregor, Doug Mand Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

