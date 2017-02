ProSieben 06:25 bis 06:50 Comedyserie Mike & Molly Victorias Geburtstag USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Victorias 30. Geburtstag steht bevor, und ausgerechnet als Mike und Vince ihren Freundinnen Molly und Joyce den Filmklassiker "Der Pate" zeigen wollen, bekommt Victoria eine Lebenskrise. Weder Joyce noch Molly oder Mike können sie trösten. Victoria fühlt sich leer und sucht den Sinn im Leben, den ihr ihre zahlreichen Männerbekanntschaften nicht liefern. So glaubt sie zunächst, ein Kind bekommen zu müssen, nur um kurz darauf der Army beizutreten. Was nun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Rondi Reed (Peggy) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Julie Bean, Jim Patterson, Carla Filisha Kamera: Gary Baum Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12

