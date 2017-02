ProSieben 03:45 bis 04:05 Comedyserie Two and a Half Men Wie Haare an feuchter Seife USA 2006 16:9 HDTV Merken Charlies Haushälterin Berta bringt ihre Tochter Naomi mit zur Arbeit. Naomi ist hochschwanger von einem abgehalfterten Drogendealer - natürlich ungewollt. Um ihrer Tochter eine Lektion in Sachen Verantwortung beizubringen, lässt Berta sie bei Charlie putzen. Als Alan die Hochschwangere erblickt, ist er völlig außer sich: Ein kugelrunder Babybauch wirkt auf ihn nämlich wie ein Aphrodisiakum. Doch als das Baby sich ankündigt, finden Alans Verführungsversuche ein jähes Ende ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Conchata Ferrell (Berta) Sara Rue (Naomi) Andy Mackenzie (Ronald Wiedermeier) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

