ProSieben 21:40 bis 22:10 Trickserie Die Simpsons Homer und New York USA 1997 Barney hat sich mit Homers Wagen abgesetzt. Er fährt nach New York und lässt das Auto dort einfach stehen. Einige Zeit später erhält Homer einen Strafzettel per Post. Weil er den Wagen innerhalb von drei Tagen entfernen muss, reist Familie Simpson nach New York. Während sich Marge, Lisa und Bart in der Stadt prächtig amüsieren und den unerwarteten Urlaub genießen, muss Homer einen einsamen Kampf gegen die Verkehrspolizei führen. Das Chaos nimmt seinen Lauf ... Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Jim Reardon Drehbuch: Ian Maxtone-Graham Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6