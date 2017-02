ProSieben 20:15 bis 20:40 Trickserie Die Simpsons Moonshine River USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Partytime in Springfield, und nur Bart hat wieder einmal kein Date. Lisa macht sich über ihn lustig und behauptet, dass kein Mädchen es mit ihm aushalten könne. Bart will seiner Schwester das Gegenteil beweisen und macht sich auf die Suche nach seinen Ex-Freundinnen, um herauszufinden, ob sie ihn noch mögen. Das Ergebnis ist jedoch niederschmetternd. Seine letzte Hoffnung ist Mary Spuckler, Cletus' Tochter - doch die ist nach New York abgehauen. Bart reist ihr kurzerhand nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Tim Long Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6