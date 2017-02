ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Homer, der Auserwählte USA 1995 Merken Wie alle angesehenen Bürger der Stadt will Homer Mitglied in der exklusiven Steinmetz-Vereinigung werden. Als sich herausstellt, dass Grandpa Simpson Mitglied ist, wird auch Homer aufgenommen. Doch er benimmt sich derart daneben, dass man ihn sofort wieder auf die Straße setzt. Dabei stellen die Steinmetze allerdings fest, dass Homer das Zeichen des Auserwählten am Körper trägt. Man wirft sich ihm zu Füßen - aber nicht für lange. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Jim Reardon Drehbuch: John Swartzwelder Musik: Alf Clausen